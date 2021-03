Verstappen de snelste tijdens Formule 1-testdagen Bahrein

Max Verstappen kan het nieuwe seizoen in de Formule 1 met vertrouwen tegemoet. De auto die Red Bull voor hem heeft gebouwd, lijkt snel en betrouwbaar. De Limburger was zondag de snelste van het hele pak in de laatste testsessie in Bahrein. Hij klokte als enige een rondetijd onder de 1.29 op het circuit van Sakhir. De 1.28,960 was ook de snelste van de hele testdriedaagse op het woestijncircuit. Hij voegde in de middagsessie van zondag nog eens 64 ronden toe aan de 139 die hij vrijdag aflegde.

Lewis Hamilton zal met enige vrees de eerste race ingaan, op 28 maart de Grote Prijs van Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in de Mercedes een minder sterke indruk dan in voorgaande jaren tijdens de testraces. De Brit kwam in de slotsessie tot 54 ronden en noteerde met 1.30,025 de vijfde tijd.

De Japanner Yuki Tsunoda was de beste debutant. Hij reed 91 ronden in de Alpha Tauri en noteerde verrassend de tweede tijd: 1.29,053. Routinier Kimi Räikkönen blonk uit in uithoudingsvermogen. De 41-jarige Fin zat de hele dag achter het stuur van de Alfa Romeo en reed de meeste ronden van iedereen: 166.