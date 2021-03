Basketballers Lakers dankzij James met gemak langs Warriors

LeBron James heeft met een triple-double een belangrijk aandeel gehad in de eenvoudige 128-97 zege van Los Angeles Lakers op Golden State Warriors. Voor James was het zijn vierde triple-double (oftewel het aantal punten, rebounds en assists alle drie in de dubbele cijfers) van het NBA-seizoen.

James nam in Chase Center, de thuisbasis van de Warriors, 22 punten, 10 rebounds en 11 assists voor zijn rekening. Zijn ploeggenoot Montrezl Harrell was met 27 punten nog trefzekerder.

Het duel tussen James en Stephen Curry, die 27 punten maakte voor de thuisploeg, was geen moment spannend. Halverwege het duel was het 65-50 en in het laatste kwart vergrootten de Lakers de marge van 20 naar 31.

Giannis Antetokounmpo bezorgde zijn ploeg Milwaukee Bucks de vierde zege op een rij. Dankzij de derde triple-double op een rij van de 26-jarige Antetokounmpo werd het 133-122 tegen Washington Wizards. De Griek was goed voor 31 punten, 15 rebounds en 10 assists. Twee dagen geleden tekende hij nog voor een triple-double met 33 punten.