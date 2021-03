Handbalster Polman terug bij Oranje, maar meedoen uitgesloten

Estavana Polman is deze week aangesloten bij de Nederlandse handbalselectie voor de twee oefeninterlands tegen Slovenië, maar meedoen in de wedstrijden is er nog niet bij. “Uitgesloten. Als ik dat doe, kan ik niet meer terugkomen bij mijn club in Denemarken”, zegt de opbouwspeelster, die acht maanden geleden de kruisband van haar rechterknie scheurde. “Het is de bedoeling dat ik in april mijn wedstrijdrentree maak tegen Kroatië.”

Polman (28) traint deze week wel mee met haar ploeg op Papendal. “Ik doe alles mee met de ploeg en zit gewoon in het traject, maar ben nog wel in mijn revalidatie. Dus als ik merk dat het me te veel wordt en ik vermoeidheid voel, stap ik eruit”, zegt de vedette van Oranje, die in december 2019 wereldkampioen werd en tot beste speelster van het toernooi werd uitgeroepen. In augustus vorig jaar scheurde ze een kruisband en begon na een operatie de lange weg naar herstel. Het EK in Denemarken eind vorig jaar miste ze.

“Het is fantastisch om weer terug te zijn bij de ploeg”, zegt Polman. “Het is net alsof ik een snoepwinkel ben binnengestapt. Zo leuk om weer samen te zijn bij die meiden en het gevoel van bij de groep te horen weer te proeven.”