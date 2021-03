Tennisser Griekspoor naar hoofdtoernooi in Acapulco

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich in het Mexicaanse Acapulco verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi. De 24-jarige Griekspoor was in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-3 7-6 (6) te sterk voor de Amerikaan Denis Kudla.

Opmerkelijk genoeg neemt Griekspoor het in de eerste ronde van het hoofdtoernooi opnieuw op tegen Kudla, die als lucky loser alsnog werd toegelaten. Kudla staat 123e op de wereldranglijst, Griekspoor is de mondiale nummer 154.

Griekspoor haalde eind vorige maand ook het hoofdtoernooi in Montpellier, waar hij in de tweede ronde verloor van de Fransman Ugo Humbert.

Botic van de Zandschulp redde het niet in de laatste ronde van de kwalificaties. Hij gaf tegen de Amerikaan Stefan Kozlov bij een 6-3 1-0-achterstand op met een schouderblessure.