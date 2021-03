Tennisser Nadal meldt zich ook af voor masterstoernooi Miami

Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Miami. De Spaanse tennisser kampt al enkele weken met pijn in zijn rug en had zich eerder al afgemeld voor de toernooien van Rotterdam, Dubai en Acapulco.

“Helaas kan ik niet spelen in Miami, een stad waar ik van houd”, liet de Spanjaard weten. “Ik moet volledig herstellen en mezelf klaarstomen voor het gravelseizoen in Europa.”

Nadal won het toernooi van Miami vijf keer. De laatste keer in 2017. De twee edities daarna deed de Spanjaard niet mee en vorig jaar ging het toernooi niet door. Nadal werd vorige maand in de kwartfinale van de Australian Open uitgeschakeld door Stefanos Tsitsipas. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.