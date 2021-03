Tennisser Thiem in tweede ronde uitgeschakeld in Dubai

Tennisser Dominic Thiem is in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Dubai gestrand. De als eerste geplaatste Oostenrijker verloor in twee sets van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris: 6-3 6-4.

Thiem, de nummer vier van de wereld, had een bye in de eerste ronde ronde en trof daarna de Zuid-Afrikaanse nummer 81 van de wereldranglijst, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Harris liet Thiem kansloos en won de partij na 1 uur en 12 minuten.

Eerder op de dag werd de als vijfde geplaatste David Goffin uitgeschakeld door de Japanner Kei Nishikori (6-3 7-6(3)).