Waterpolosters sluiten World League af in Hongaarse ‘bubbel’

De Nederlandse waterpolosters, die zich begin dit jaar kwalificeerden voor de Olympische Spelen van Tokio, sluiten volgende week de World League af in een ‘bubbel’ in Hongarije. De ploeg van bondscoach Arno Havenga neemt het in hoofdstad Boedapest op tegen Griekenland, Spanje en Rusland.

Havenga kan bij de laatste wedstrijden in de World League niet beschikken over Maud Megens, Kitty Lynn Joustra en Bente Rogge, die allemaal zijn teruggegaan naar de Verenigde Staten om met hun universiteitsteam te spelen en hun studie weer op te pakken. In de aanloop naar de Spelen, in de loop van mei, sluiten zij weer aan bij Oranje.

De World League moest vorig jaar worden stilgelegd vanwege de coronapandemie, maar wordt nu op een centrale locatie alsnog uitgespeeld. De uitslagen van de al gespeelde wedstrijden blijven staan. Frankrijk en Italiƫ hebben zich teruggetrokken. Al hun nog te spelen wedstrijden zijn omgezet in een reglementaire 5-0-zege voor de tegenstander. Oranje staat nu in de tussenstand op de zesde plek, de top 4 plaatst zich voor de zogeheten superfinale van de World League in juni.

Oranje oefent volgende week woensdag tegen Hongarije en speelt de dagen erna tegen Griekenland, Spanje en Rusland. Op Griekenland na hebben die landen zich allemaal geplaatst voor de Spelen. Op het OKT begin dit jaar in Triƫst won de ploeg van Havenga in de beslissende halve finale met 7-4 van de Griekse vrouwen.