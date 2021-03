Wielrenner Van Aert klopt wereldkampioen Ganna in tijdrit Tirreno

Wout van Aert heeft in de afsluitende tijdrit van de Tirreno-Adriatico onder anderen wereldkampioen Filippo Ganna geklopt. De Belg van Jumbo-Visma was na 10.1 kilometer met start en finish in San Benedetto del Tronto met 11.06 minuten 11 seconden sneller dan de Italiaan, die als derde finishte. Ook de Zwitser Stefan Küng was met 11.12 sneller dan de wereldkampioen.

De eindzege ging naar Tadej Pogacar, die als vierde eindigde in de tijdrit. De Sloveen had vooraf aan de tijdrit een ruime marge van 1.15 minuut op Van Aert. Daarvan leverde hij 13 seconden in, maar zijn eindzege kwam niet in gevaar. Van Aert eindigde in het klassement als tweede voor de Spanjaard Mikel Landa.

Pogacar wint zo bij zijn eerste deelname aan de Italiaanse rittenkoers meteen het klassement. De kopman van UAE Team Emirates won eerder dit jaar de UAE Tour.