Afdalingen bij wereldbekerfinale in Lenzerheide afgelast

De afdalingen voor mannen en vrouwen bij de wereldbekerfinale in Lenzerheide zijn afgelast. Door aanhoudende sneeuwval op de Zwitserse piste zijn races woensdag niet mogelijk. De afgelopen dagen konden de trainingen om dezelfde reden ook niet volgens het vastgestelde schema doorgaan.

Door het schrappen van de laatste wedstrijd zijn Beat Feuz uit Zwitserland en Sofia Goggia uit Italiƫ zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement van de afdaling.

Voor donderdag staat de super-G voor mannen en vrouwen in Lenzerheide op het programma. De strijd om de algemene wereldbeker is nog niet beslist. De Fransman Alexis Pinturault en de Slowaakse Petra Vlhova leiden in het klassement van de allrounders.