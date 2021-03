Basketballer James opnieuw op dreef bij LA Lakers

Sterspeler LeBron James van de Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Lakers verkeert in grote vorm. Voor de tweede keer binnen twee dagen bracht hij een triple-double op zijn naam. James zorgde in de thuiswedstrijd tegen Minnesota Timberwolves (137-121) voor 25 punten, 12 rebounds en 12 assists. Het was zijn 99e trio in de dubbele cijfers in zijn NBA-loopbaan.

Maandag was James ook al de grote man in het duel met Golden State Warriors (128-97). In die wedstrijd was hij goed voor 22 punten, 10 rebounds en 11 assists. De derde en laatste keer dat James in drie wedstrijden op rij een triple-double liet noteren, was in november 2019.

James kan de vijfde speler in de historie van de Amerikaanse profliga NBA worden, die de 100 bereikt met triple-double. Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (157), Magic Johnson (138) en Jason Kidd (107) gingen hem voor.

LA Lakers, titelhouder in de NBA, staat in de Western Conference op de derde plek, met 27 overwinningen en 13 nederlagen. De ploeg van James speelt donderdag thuis tegen Charlotte Hornets.