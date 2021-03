Basketballer Lillard goed voor 50 punten bij Trail Blazers

Dankzij twee benutte vrije worpen in de slotseconden van het gewonnen thuisduel met New Orleans Pelicans (125-124) eindigde Damian Lillard precies op 50 punten. Voor de sterspeler van Portland Trail Blazers was het de twaalfde keer dat hij in een NBA-wedstrijd 50 punten of meer liet noteren.

Lillard neemt inmiddels in dit kader op de eeuwige ranglijst van topscorers samen met LeBron James (LA Lakers) de zevende plek in. Wilt Chamberlain (118 keer), Michael Jordan (31), Kobe Bryant (25), James Harden (23), Elgin Baylor (23) en Rick Barry (14) staan boven hen.

Lillard was als grote uitblinker bijna nog als verliezer van de vloer gestapt. Het ultieme schot van Zion Williamson in de zoemer ketste echter af op de ring.