Blind nog klein twijfelgeval voor uitduel Ajax bij Young Boys

Trainer Erik ten Hag van Ajax weet nog niet helemaal zeker of hij donderdagavond een beroep kan doen op Daley Blind in het uitduel met Young Boys in de Europa League. “Hij moet zo nog trainen hier”, zei hij. “En daarna moeten we kijken hoe hij daar op reageert en of hij kan beginnen.”

Blind miste de laatste drie duels van Ajax vanwege een knieblessure. Hij kan als middenvelder of als centrale verdediger starten op het kunstgras in Bern. Trainer Erik ten Hag houdt voorlopig beide opties open. “Het is niet uitgesloten dat we met twee linksbenige verdedigers starten”, doelde hij op Blind en Lisandro Martínez. Logischer lijkt dat Edson Álvarez een linie naar achteren start en Blind, mist helemaal fit, als middenvelder begint.

Ajax verdedigt een comfortabele voorsprong van 3-0. Een plaats in de kwartfinale is binnen handbereik, zeker als de Amsterdammers weten te scoren in de return. Want dan heeft Young Boys al vijf doelpunten nodig om verder te bekeren. “We zullen gewoon scherp moeten zijn”, zei Ten Hag. “We willen weer winnen, maar we kunnen een ander Young Boys verwachten dan in de Johan Cruijff ArenA. Misschien gaan ze opportunistischer spelen. We moeten overal op voorbereid zijn.”

Ten Hag kan in het tweede duel met de kampioen van Zwitserland geen beroep doen op Noussair Mazraoui (geblesseerd), Jurriën Timber (ziek), Sébastien Haller (niet speelgerechtigd) en André Onana (dopingschorsing).

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Álvarez, Martínez en Tagliafico; Klaassen, Blind en Gravenberch; Antony, Tadic en Neres.