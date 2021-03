Neuer ontbreekt in doel Bayern in duel met Lazio

Manuel Neuer ontbreekt woensdagavond (21.00 uur) in het doel van Bayern München in de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Lazio. De international is verkouden en wordt door trainer ‘Hansi’ Flick uit voorzorg langs de kant gelaten.

De vervanger is Alexander Nübel, die daarmee voor de derde keer in actie komt voor de Duitse kampioen en titelverdediger van het toernooi. Nübel is voormalig doelman van Schalke 04. Verder is ook aanvaller Kingsley Coman wegens een lichte blessure buiten de selectie gelaten.

Bayern staat al min of meer in de kwartfinale, na de overwinning van 4-1 in het eerste duel in Italië.