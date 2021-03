Oud-atletiekbondscoach Wim Verhoorn (79) overleden

Voormalig bondscoach wegatletiek Wim Verhoorn is dinsdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Roelof Veld, onder meer oud-bestuurslid van de Atletiekunie, bevestigd. Veld was lid van de commissie topsport wegatletiek toen Verhoorn tussen 1981 en 1990 bondscoach was.

Verhoorn begon na zijn dienstverband bij de bond het bureau Fast Travel waarmee hij onder meer tienduizenden recreatieve marathonlopers meehielp te starten op de marathon van New York. Ook begeleidde hij atleten en organiseerde hij wedstrijden zoals de City-Pier-City-Loop.

“Het is een trieste dag voor de Nederlandse (weg)atletiek. Een icoon, een fijn en prachtig mens. Wim Verhoorn, we zullen je missen”, schreef oud-atleet Greg van Hest op Twitter.