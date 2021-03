Sevilla na winst steviger in top vier Spanje

Sevilla blijft in Spanje in de race voor kwalificatie voor de Champions League van volgend seizoen. De nummer vier won woensdag van Elche, 2-0. Sevilla heeft nu 9 punten voorsprong op nummer vijf Sociedad. Het verschil met nummer drie Real Madrid is nog slechts 3 punten. In Spanje gaan de beste vier naar de Champions League.

Youssef En-Nesyri opende vlak voor rust de score voor Sevilla. Kort voor het eindsignaal zorgde Franco Vázquez voor de tweede treffer. Luuk de Jong en Karim Rekik begonnen op de bank bij Sevilla. Rekik viel zo’n 10 minuten voor tijd in, De Jong zo’n 5 minuten.

Elche staat nog net boven de degradatiestreep.