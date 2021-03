Young Boys gaat voor tweede ‘wonder van Bern’

Young Boys gaat donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Ajax voor een tweede ‘wonder van Bern’. “Niemand geeft nog een cent voor ons”, vertelde spits Jean-Pierre Nsame aan Zwitserse verslaggevers. “Maar we hebben al vaker bewezen dat we ijzersterk zijn als we met onze rug tegen de muur staan.”

Young Boys wil in de return van de achtste finales van de Europa League tegen Ajax een achterstand van 3-0 goed maken. De kampioen van Zwitserland staat nog voor een zwaardere opgave dan de nationale ploeg van Duitsland in de finale van het WK van 1954 tegen Hongarije. De Duitsers kwamen in Bern terug van een achterstand van 0-2 (3-2). Die eindstrijd ging de geschiedenis in als het ‘wonder van Bern.’

Young Boys schoot vorige week geen enkele keer op doel in de Johan Cruijff ArenA. “Het was een frustrerende avond”, weet de spits van de ploeg die op weg is naar een vierde landstitel op rij. “Maar ik verwacht dat het nu een andere wedstrijd wordt, ook door de omstandigheden op ons kunstgras. Ook zonder fans op de tribune zijn we tot veel in staat. In de vorige ronde tegen Bayer Leverkusen stonden we bij rust met 3-0 voor. Dat hadden ook niet veel mensen verwacht.”

“We kunnen vrijuit spelen”, zei de lange aanvaller uit Kameroen. “Iedereen vindt het logisch als we uitgeschakeld worden. En als we alsnog naar de kwartfinales gaan, dan hebben we het fantastisch gedaan. Dan leveren we een sensationele prestatie.”