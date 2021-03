Aantal meldingen wantoestanden in turnen loopt op naar 234

Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld is opgelopen naar 234. Sinds de vorige maandelijkse update van de KNGU in februari kwamen er tien meldingen bij. De KNGU en het Centrum Veilige Sport Nederland beoordelen alle meldingen en zetten die door naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) als daar aanleiding voor is.

“Het gaat om 157 beschuldigden, over een periode van 35 jaar”, zei directeur Marieke van der Plas van de KNGU donderdag. “Tot en met 10 maart zijn er 68 contacten door de KNGU of het Centrum Veilige Sport Nederland doorgezet naar ISR. Het betekent niet dat er 68 beschuldigden zijn, sommige meldingen gaan over dezelfde persoon. De laatste informatie die we van ISR hebben, is dat er onderzoek wordt gedaan naar 25 trainers.”

Een deel daarvan heeft volgens Van der Plas inmiddels een aanzegging ontvangen, wat betekent dat die trainers formeel te horen hebben gekregen dat ze verdacht worden van het overtreden van de regels.

De KNGU, dat een meersporenbeleid hanteert in de aanpak en voorkoming van misstanden in de sport, verwacht eind volgende maand de resultaten te krijgen van het onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door het bureau Verinorm. Dit traject heeft wat vertraging opgelopen omdat Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht en één van de hoofdonderzoekers, vorige maand besmet raakte met het coronavirus. “Inmiddels heeft Verinorm laten weten dat het afkoerst op eind april voor publicatie van het rapport. We hopen dat dat lukt. We kijken zelf kritisch in de spiegel, anders staan we hier niet in al onze kwetsbaarheid”, zei Van der Plas in haar maandelijkse update. “Eind april horen wat we in de turnsport beter kunnen doen, onder meer wij als KNGU.”

De Nederlandse bond heeft met dertien andere landen een voorstel ingediend bij de internationale federatie FIG om een werkgroep op te richten die zich gaat bezighouden met het “werkbaarder en plezieriger” maken van sportcarrières. Van der Plas: “We schaken op meerdere borden om verbeteringen door te voeren”.