Bondscoach Ehrens wil meteen af van nieuwe formule voor Tokio

Bij de Olympische Spelen van Tokio wordt bij de springruiters voor het eerst de individuele wedstrijd voorafgaand aan de landenwedstrijd verreden. Bondscoach Rob Ehrens zegt nu al zo snel mogelijk af te willen van de nieuwe formule. “Dit druist tegen al mijn principes in. Als coach ga ik in eerste instantie voor het land naar Tokio.”

De oud-topruiter vreest dat dit in het geding komt. “Wie garandeert mij dat combinaties die het individueel heel goed hebben gedaan de landenwedstrijd nu niet laten schieten. Dat was voorheen niet mogelijk. Ik weet zeker dat onze ruiters dat niet zullen doen, maar de mogelijkheid is er wel. Ik vrees dat dit de status van de landenwedstrijd niet ten goede komt.”

De nieuwe formule wordt ook alleen maar bij Olympische Spelen toegepast. Ehrens: “Het komt vooral van het IOC af. Men wilde dat alles transparanter werd. Maar op de normale manier was het spannend genoeg. Ik begrijp dit niet. Ik hoop dat men straks bij de evaluatie inziet dat dit niet de goede weg is en dat het over drie jaar in Parijs weer op de normale manier gaat.”

Ehrens mag vier combinaties meenemen naar Tokio. In de individuele wedstrijd en de landenwedstrijd mogen er echter steeds maar drie starten. In beginsel mag er na de individuele wedstrijd wel een combinatie worden vervangen.