Coe: Tokio moet besluit over toelaten fans niet overhaasten

Tokio moet geen overhaaste beslissing nemen over de aanwezigheid van toeschouwers bij de olympische wedstrijden. Dat zei Sebastian Coe, de voorzitter van de mondiale atletiekbond, in reactie op het voornemen van Japan om nog deze maand een besluit te nemen over het al dan niet toelaten van buitenlandse fans. De regering zou uit vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus overzeese fans willen weren.

“Ik weet niet precies wanneer ze het besluit nemen, maar hoop niet dat het te vroeg is”, zei Coe tijdens een online persmoment. “Ik zie geen reden een besluit erdoorheen te duwen in een wereld die verandert, waarin volop gevaccineerd wordt. Een besluit over het toelaten van publiek hoeft niet noodzakelijkerwijs op dit moment te worden genomen.”

Coe, tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter, ziet uiteraard het liefst publiek. “Natuurlijk zijn volle stadions het mooist, maar het moet een afgewogen besluit zijn. Het allerbelangrijkste is dat we atleten zien op de Spelen. Zij zijn klankgroep nummer één”, aldus de Brit.