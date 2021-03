KNGU respecteert ‘persoonlijke beslissing’ turncoach Wiersma

Technisch directeur Mark Meijer van gymnastiekbond KNGU respecteert de beslissing van Gerben Wiersma om slechts vier maanden voor de Olympische Spelen van Tokio op te stappen. Volgens Meijer gaat het om “een persoonlijke beslissing” van de bondscoach van de vrouwen. Hij wijst de suggestie van de hand dat de KNGU beter vorig jaar zelf had kunnen besluiten om afscheid te nemen van Wiersma, toen zijn naam werd genoemd in de reeks onthullingen van oud-turnsters over fysieke en geestelijke mishandeling door trainers en coaches.

“Dan zou ik al vooruitgelopen zijn op allerlei zaken”, zei Meijer donderdag. “Dat was toen zeker niet aan de orde.” Wiersma en ook coach Vincent Wevers, vader en coach van olympisch kampioene Sanne Wevers, kregen eind juli te horen dat ze de turnhal niet meer in mochten. De KNGU besloot toen als gevolg van alle onthullingen het topsportprogramma voor de turnsters tijdelijk stil te leggen. Wiersma en Wevers mochten in september hun werkzaamheden hervatten onder onafhankelijk toezicht.

“We respecteren het besluit van Gerben”, zegt Meijer. In de toch al zo moeizame en rommelige aanloop naar de Spelen van Tokio, die flink is verstoord door de coronapandemie, krijgen de turnsters een nieuwe bondscoach. Bram van Bokhoven, de bondscoach van de mannen, neemt ook de vrouwenploeg onder zijn hoede. Meijer: “Bram is al betrokken bij de centrale trainingsprogramma’s en bekend bij de atleten. Hij is ervaren in het begeleiden bij grote toernooien, waaronder de Spelen. We hebben er veel over gesproken hoe we dit moeten vormgeven. Uiteindelijk blijft het een persoonlijke beslissing van Gerben. Zijn afweging en besluit zijn zoals je van een bondscoach mag verwachten. Er is binnen de KNGU en het bestuur veel waardering voor zijn inzet en voor zijn grote verdiensten voor de sport.”

Eind vorig jaar besloot de KNGU zelf om de samenwerking met de turncoaches Frank Louter en Patrick Kiens te stoppen. Volgens Meijer stond dat besluit los van het lopende onderzoek naar misstanden in de sport.