Maximaal tien Russische atleten welkom op Olympische Spelen

Maximaal tien atleten uit Rusland mogen deze zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft de mondiale atletiekbond World Athletics bepaald. De atleten moet voldoen aan strenge antidopingvoorwaarden en zullen onder neutrale vlag en in neutrale kleding in actie komen.

De Russische atletiekfederatie (RusAF) is al sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze konden aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenden en geen dopingverleden hadden, mochten ze onder neutrale vlag meedoen.

Die regel werd in november 2019 ingetrokken na een nieuw dopingschandaal rond hoogspringer Daniil Lisenko. Daardoor ontbraken er Russische atleten op de afgelopen EK indooratletiek in Polen.

Nadat World Athletics eerder deze maand het herstelplan goedkeurde dat de RusAF heeft opgesteld om doping permanent uit te bannen, is nu besloten dat een beperkt aantal Russische atleten ook weer onder neutrale vlag aan internationale competities mag meedoen. Tot het einde van het jaar is de limiet op maximaal tien atleten gesteld.