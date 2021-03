Tennisser Griekspoor komt net tekort in tweede ronde Acapulco

Het is tennisser Tallon Griekspoor net niet gelukt om zich bij de laatste acht te scharen op het ATP-toernooi van Acapulco. De nummer 154 van de wereld moest in een spannende driesetter zijn meerdere erkennen in de Noor Casper Ruud. Het werd 4-6 6-3 7-6 (3) voor de mondiale nummer 25.

De 24-jarige Griekspoor was afkomstig uit het kwalificatietoernooi en had vier keer op een rij gewonnen op het Mexicaanse hardcourttoernooi. Hij is door het bereiken van de tweede ronde in Acapulco vanaf volgende week de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst.