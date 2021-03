Tokio heft noodtoestand vier maanden voor de Olympische Spelen op

De noodtoestand in Tokio en omliggende gebieden is vanaf zondag niet meer van kracht. Dat heeft de Japanse regering ruim vier maanden voor de start van de Olympische Spelen besloten.

De noodtoestand was begin januari ingesteld vanwege de sterke toename van het aantal coronagevallen in de Japanse miljoenenstad. Zo moest de horeca iedere avond al om 19.00 uur stoppen met het schenken van alcohol en een uur later de deuren sluiten. Na 20.00 uur moesten de inwoners van Tokio en de omliggende regio’s zoveel mogelijk binnenblijven.

“We zijn pas net gestart met vaccineren. Totdat we klaar zijn, moeten we waakzaam blijven”, zei Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op 23 juli.