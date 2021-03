Turners hebben alleen EK over als voorbereiding op de Spelen

De Europese kampioenschappen van volgende maand in Zwitserland zijn voor de Nederlandse turnploeg de enige mogelijkheid om zich te testen in de aanloop naar de Olympische Spelen. Als gevolg van de coronapandemie zijn alle wereldbekerwedstrijden geschrapt, alleen die van Doha wordt mogelijk op een later moment nog ingepland.

“De voorbereiding zoals we die voor ogen hadden, is volledig in het water gevallen”, zegt technisch directeur Mark Meijer van gymnastiekbond KNGU. “In overleg met de coaches en de sporters wilden we alle turnsters in de aanloop naar de Spelen een hoogwaardige wedstrijd toebedelen. Maar daar is nu alleen het EK nog van over.”

De Nederlandse vrouwen hebben zich als team gekwalificeerd voor Tokio. Vier turnsters mogen komende zomer naar Japan. Wie dat zijn, wordt eind juni besloten na onderlinge wedstrijden.

De mannen wisten zich niet als team te plaatsen voor de Spelen. Alleen Bart Deurloo slaagde er bij de WK van 2019 in Stuttgart in om zich te kwalificeren. Epke Zonderland, de olympisch kampioen van Londen 2012 aan de rekstok, is vanwege zijn prestaties in de wereldbeker intussen wel al min of meer zeker van deelname aan zijn vierde Spelen. De 34-jarige Fries krijgt daar echter vermoedelijk pas eind juni zekerheid over. “Tot en met 29 juni is het nog mogelijk dat er een wereldbekerwedstrijd wordt gepland, mogelijk die van Doha”, zegt Meijer. “Dan is daar nog een mogelijkheid voor plaatsing voor de Spelen. We weten formeel dus pas nĂ¡ 29 juni of we Epke kunnen voordragen.”

Casimir Schmidt hoopt zich bij de EK in Basel, van 21 tot en met 25 april, als allrounder te plaatsen. Op 9 april maakt de KNGU de selectie voor de EK bekend. Bondscoach Gerben Wiersma van de vrouwenploeg maakte donderdag bekend dat hij per direct stopt. Bram van Bokhoven, de coach van de mannen, neemt de taken van Wiersma tot en met de Spelen over.