Van der Poel en Van Aert wijzen naar elkaar voor favorietenrol

Mathieu van der Poel is samen met Wout van Aert en wereldkampioen Julian Alaphilippe bestempeld als favoriet voor de klassieker Milaan-Sanremo. Waar Van Aert woensdag zei dat hij hoopte Van der Poel te kunnen volgen, ziet de Nederlands kampioen zichzelf juist niet als de absolute topfavoriet. “Ik denk dat Wout iets meer kans maakt, omdat hij vorig jaar al gewonnen heeft. Dat kan het verschil maken.”

Volgens de kopman van Alpecin-Fenix wint normaal gesproken de sterkste in de ‘Primavera’, zoals de bijnaam van Milaan-Sanremo luidt. Al is het volgens Van der Poel lastig om van het peloton weg te komen in de voorjaarsklassieker van 299 kilometer. Hij wijst ook op de rappe Australiër Michael Matthews, die vorig jaar als derde eindigde achter winnaar Van Aert en Alaphilippe.

Van der Poel eindigde vorig jaar in de door corona naar augustus verplaatste editie als dertiende. “Ik denk niet dat ik de aanval heb gemist, ik was gewoon niet goed genoeg om mee te gaan bij de aanval van Alaphilippe op de Poggio”, gaf hij aan. “Ik hoop dat ik dit keer wel bij de eersten boven kom op de Poggio en mee kan sprinten om de zege.”

Van Aert hoopt net als vorig jaar er nog bij te zitten bovenop de Poggio, dan denkt hij een kans te maken. Dit keer zal hij vooral Van der Poel in de gaten houden. Dat doet ook Alaphilippe die de beide renners tot topfavorieten uitriep. Op een eventuele eerdere aanval van Van der Poel zei de Fransman dat hij graag meegaat “als hij de benen heeft”, maar dat dat ook afhangt van de ploegtactiek.

Alle ogen zullen in ieder geval op Van der Poel zijn gericht. Hij kan de zege pakken 60 jaar nadat zijn grootvader Raymond Poulidor er won, al zei hij dat hem dat niet nog eens extra motiveert. In de afgelopen twee edities en die van 2017 ging de eindzege in Sanremo naar de wielrenner die daarvoor ook Strade Bianche won. In Siena twee weken geleden was Van der Poel oppermachtig.