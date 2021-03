Van der Poel geeft vroege aanval in Milaan-Sanremo weinig kans

Mathieu van der Poel denkt niet dat een vroege aanval veel kans van slagen heeft in de klassieker Milaan-Sanremo. Hij verwacht de beslissende demarrage zaterdag dan ook op de slotklim, de Poggio. “Ik denk niet dat er heel veel geslaagde ondernemingen van verder dan de Poggio zijn geweest om Milaan-Sanremo te winnen”, zegt de kopman van Alpecin-Fenix. “We moeten ook geen domme dingen gaan doen.”

Het is niet per se een leuke koers zegt Van der Poel over de Italiaanse klassieker, waarin hij tot favoriet is bestempeld. “De eerste 150, 200 kilometer in het peloton rijden en ervoor zorgen niet in de slaap te vallen, is niet mijn favoriete manier van koersen. Het is wel een van de moeilijkste wedstrijden om te winnen, ook omdat de Poggio niet zo steil is en het lastig is om een gat te slaan.”

Het is volgens Van der Poel lastig om iets te forceren op weg naar Sanremo. “Het zou leuk zijn om met een kleine groep over de Cipressa te komen en naar de Poggio te gaan, maar als je daar aanvalt krijg je veel mensen met je mee. Daarnaast ben je als aanvaller in het stuk tussen de twee beklimmingen in het nadeel tegen het peloton.”

Van der Poel baarde dit seizoen al enkele keren opzien met een aanval op momenten dat de concurrentie het niet verwachtte. In Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij vlak voor de finish teruggegrepen, in de vijfde etappe van de Tirreno hield hij afgelopen zondag nipt stand. Maar in de door hem gewonnen Strade Bianche wachtte hij tot op de laatste gravelstrook om zijn demarrage te plaatsen.

Of hij zich in kan houden om vroeg ten aanval te trekken ligt ook aan hoe goed de benen zijn, zegt hij. “Ik zou graag hebben dat het een open koers is maar sommige koersen zijn nu eenmaal niet open. Dan moet je je een beetje aanpassen. Het is ook moeilijk om daar verandering in te brengen.”

Als topfavoriet weet hij dat er naar zijn ploeg gekeken zal worden om de koers te dragen en vroege vluchters terug te pakken. “We hebben als team in de Tirreno laten zien dat we voorop kunnen rijden en iedereen zal alles geven wat noodzakelijk is. Het is gemakkelijk om naar één ploeg te gaan kijken, maar wij zijn niet de sterkste ploeg. Soms moet je ook het risico nemen dat je kan verliezen.”