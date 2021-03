Blind komt zijn oude club United liever pas in de finale tegen

Daley Blind hoopt dat Ajax zijn oude club Manchester Unietd vrijdag tijdens de loting voor het vervolg van de Europa League nog even ontloopt. “Het zou leuk zijn om Manchester te treffen”, zei hij bij ESPN. “Maar als ik moet kiezen, dan liever in de finale. Maar daar moeten we eerst zien te komen. Laten we eerst kijken naar wie we in de volgende ronde treffen.”

Ajax wordt vrijdag tijdens de loting voor de kwartfinale eerst gekoppeld aan Granada, Arsenal, AS Roma, Dinamo Zagreb, Slavia Praag, Villarreal of Manchester United. Vervolgens wordt duidelijk welke ploegen de Amsterdammers in een mogelijke halve eindstrijd kunnen treffen.

Ajax won donderdag met 0-2 bij Young Boys, na een zege van 3-0 van vorige week in de Johan Cruijff ArenA. “We hadden het in het begin best lastig”, zei Blind over de return van de achtste finales. “Pas toen we de bal langer in de ploeg hielden, zag je dat ze het lastig kregen. Maar we hebben geen grote kansen weggegeven. Na de 0-2 was het wel gedaan en leek het soms een flipperkast. We gingen nog te veel in hun tempo mee.”

Blind won in 2017 met Manchester United de finale van de Europa League door Ajax met 2-0 te verslaan in Stockholm.