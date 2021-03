De Boer geeft selectie Oranje voor start WK-kwalificatie vrij

Frank de Boer onthult rond het middaguur zijn selectie voor de eerste duels van het Nederlands elftal in het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar. De bondscoach maakt bekend met welke spelers hij gaat toewerken naar de interlands met Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart).

De Boer gaf bijna twee weken geleden al een voorlopige lijst van 31 spelers vrij. Doelman Maarten Stekelenburg keerde na bijna 3,5 jaar terug in de voorselectie van Oranje. Verdediger Jeremiah St. Juste van FSV Mainz werd voor het eerst opgenomen.

De Boer zal waarschijnlijk twee doelmannen uit zijn voorselectie teleurstellen. Behalve Jasper Cillessen, Tim Krul en Stekelenburg staan ook Joël Drommel en Marco Bizot op de voorlopige lijst van de bondscoach die wellicht ook een keuze gaat maken tussen de centrumspitsen Wout Weghorst en Luuk de Jong.

De Boer zal met de samenstelling van zijn selectie ook aangeven of hij nog een mogelijkheid ziet dat Stefan de Vrij voor een of meerdere interlands beschikbaar is. De verdediger zit na een positieve coronatest thuis in quarantaine, net als enkele van zijn ploeggenoten. Zijn club Internazionale laat voorlopig geen spelers naar hun nationale ploegen reizen.