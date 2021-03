Handbalinternational Snelder verlengt contract bij Bietigheim

Handbalinternational Danick Snelder heeft haar contract bij de Duitse club SG BBM Bietigheim met een jaar verlengd. De aanvoerder van het Nederlands team speelt ook in seizoen 2021/22 voor de club die uitkomt in de Bundesliga.

De 30-jarige Snelder, die vrijdagavond in Den Bosch tegen Slovenië haar 184e interland speelt, voegde zich vorig jaar oktober bij Bietigheim, nadat ze haar contract bij de Hongaarse club Siofok had laten ontbinden. Bij de huidige nummer twee in de competitie heeft ze zich bewezen als een sterke cirkelspeelster die de ploeg vaak bij de hand neemt.

Oranje oefent in de Maaspoort tegen Slovenië. Zondag treffen de teams elkaar nogmaals. Voor de regerend wereldkampioen vormt het tweeluik het begin van de voorbereiding op de Olympische Spelen.

Estavana Polman ontbreekt in de ploeg. De sterspeelster is na acht maanden revalideren van een kruisbandblessure weer aangesloten bij het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade, maar ze is nog niet speelfit. De vaste waarden Lois Abbingh en Angela Malestein komen evenmin vrijdag in actie. Ze krijgen rust van coach Ekatarina Andryushina, die Mayonnade vervangt. De Fransman is wegens privé-omstandigheden thuis gebleven.