Italiaanse tennisser Musetti blijft verbazen in Acapulco

De 19-jarige tennisser Lorenzo Musetti heeft op het ATP-toernooi van Acapulco opnieuw voor een verrassing gezorgd. De Italiaanse tiener, die eerder al Diego Schwartzman uitschakelde, was in de kwartfinales ook te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het werd 6-4 7-6 (3) voor de nummer 120 van de wereld.

Ver na middernacht benutte Musetti pas zijn zevende wedstrijdpunt. De voormalig nummer 1 bij de junioren deed dat via een spectaculaire slagenwisseling, waarna hij de mooiste zege uit zijn nog prille carrière liggend op de baan vierde. Door zijn zege maakt Musetti, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, vanaf volgende week deel uit van de top 100.

In de halve finales neemt het talent het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die in drie sets de meerdere was van de Canadees Félix Auger-Aliassime: 7-5 4-6 6-3.

De andere halve eindstrijd gaat tussen de Duitsers Dominik Köpfer en Alexander Zverev, die een walk-over kreeg van de Noor Casper Ruud. Laatstgenoemde versloeg in de vorige ronde Tallon Griekspoor.