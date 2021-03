Porsche overweegt op termijn terugkeer in Formule 1

De Duitse autofabrikant Porsche denkt na over een terugkeer in de Formule 1 op termijn. Dat heeft Oliver Blume, de voorzitter van de raad van bestuur van Porsche vrijdag gezegd.

Blume meldde dat Volkswagen, het moederbedrijf van Porsche, bekijkt of opnieuw in de Formule 1 stappen “aantrekkelijk voor ons is” met de nieuwe reglementen die gaan gelden vanaf 2025. Een besluit hierover wordt binnen enkele maanden verwacht, zei hij.

Over Porsche werd in het recente verleden al vaker gespeculeerd dat het zou terugkeren in de F1 en Red Bull werd eerder ook al genoemd als mogelijke partner. Porsche was voor het laatst actief in de Formule 1 in 1991 als motorleverancier voor het team Footwork. Van 1984 tot en met 1986 won McLaren-Tag-Porsche drie wereldtitels op rij met Niki Lauda en Alain Prost.