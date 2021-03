Tennisser Djokovic meldt zich af voor masterstoernooi Miami

Tennisser Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor de Miami Open. De Servische nummer één van de wereld liet via sociale media weten langer thuis te blijven bij zijn familie. “Met alle restricties moet ik een balans vinden tussen tijd op de tour en thuis. Ik kijkt ernaar uit om volgend jaar terug te keren”, meldt hij.

Djokovic won de Australian Open in februari voor de negende keer. Daardoor heeft de 33-jarige Serviër nu achttien grandslamtitels achter zijn naam staan. De nummer 1 van de wereld kwam daarna niet meer in actie en zou op het masterstoernooi van Miami zijn rentree maken. Djokovic staat ondertussen 312 weken weken bovenaan de wereldranglijst. Een week eerder verbeterde hij het record dat in handen was van Roger Federer.

Na de Australian Open had Djokovic rust genomen om te herstellen van een spierscheuring in zijn buik. Volgens het speelschema dat hij eerder op zijn website had geplaatst zou hij op 22 maart het seizoen hervatten in Miami. Daarna volgt het graveltoernooi van Monaco en, op diezelfde ondergrond, het kleinere toernooi van Belgrado.