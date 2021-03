Zuid-Afrikaanse qualifier Harris in finale tennistoernooi Dubai

De Zuid-Afrikaanse tennisser Lloyd Harris heeft als eerste qualifier de finale van het ATP-toernooi van Dubai bereikt. De nummer 81 van de wereld verraste in de halve finale de als derde geplaatste Canadees Denis Shapovalov. In de finale neemt hij het op tegen de Rus Aslan Karatsev, die zijn als tweede geplaatste landgenoot Andrej Roeblev uitgeschakelde

Harris bereikte als qualifier het hoofdtoernooi, waarin hij in de tweede ronde wist te stunten door de als eerste geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem te verslaan. Na de zege op de Japanner Kei Nishikori in de kwartfinale was de Zuid-Afrikaan ook Shapovalov in een lange partij van 2 uur en 41 minuten de baas: 6-7 (5) 6-4 7-6 (6).

Karatsev versloeg na ruim twee uur Roeblev, de nummer 8 van de wereld en recentelijk de winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam. De Russische nummer 42 van de wereldranglijst had daar ook drie sets voor nodig. Op zijn tweede matchpoint sloeg Karatsev toe: 6-2 4-6 6-4.

“Ik heb hier niet veel woorden voor nu. Ik ben superblij met deze overwinning”, zei de 24-jarige Harris na zijn zege op Shapovalov, de nummer 12 van de wereld. “Een set en 4-2 in games achterstaan is mentaal en fysiek heel lastig voor me, maar ik hervond mijn beste tennis op dat moment.”

“Voor dit soort wedstrijden en resultaten heb ik heel hard gewerkt”, zei Harris. “Dat ik zoveel van deze resultaten in een week haal is een fantastisch gevoel. Nu heb ik nog één wedstrijd te gaan.”