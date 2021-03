Basketballers Utah Jazz verstevigen koppositie in NBA

De basketballers van Utah Jazz hebben hun koppositie in de NBA verstevigd. De nummer 1 in de westelijke divisie boekte tegen Toronto Raptors de dertigste zege van het seizoen: 115-112. Donovan Mitchell maakte 31 punten voor Utah Jazz, zijn ploeggenoot Rudy Gobert blonk onder het bord uit met 16 rebounds.

Voor Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, betekende het al de zevende nederlaag op rij. De Canadese ploeg staat in de oostelijke divisie op de elfde plaats. Vanwege de coronapandemie en de reisrestricties in Noord-Amerika spelen de Raptors hun thuiswedstrijden niet in Toronto, maar in de Amerikaanse stad Tampa (Florida).

Utah Jazz was in de eerste maanden van het seizoen amper te verslaan, maar de laatste weken draait de ploeg uit Salt Lake City stroef. Van de zes voorgaande wedstrijden verloor Utah Jazz er vier. Titelhouder Los Angeles Lakers heeft nu nog maar twee overwinningen minder dan de koploper.

Brooklyn Nets verloor na zes overwinningen op rij met 121-113 bij Orlando Magic. De 43 punten van Kyrie Irving waren niet genoeg voor de Nets, die veertien van hun voorgaande vijftien wedstrijden hadden gewonnen. Aaron Gordon maakte 38 punten bij de thuisclub.