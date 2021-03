Hockeytopper SCHC – Den Bosch verplaatst vanwege coronagevallen

De topper in de hoofdklasse bij de hockeysters tussen SCHC en Den Bosch gaat zondag niet door vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie van SCHC. Een aantal hockeysters heeft positief getest, anderen zitten uit voorzorg in quarantaine.

Aangezien SCHC minimaal zes speelsters mist, heeft hockeybond KNHB op verzoek van de club uit Bilthoven de wedstrijd verplaatst naar donderdag 22 april. Zonder heel wat vaste krachten moest SCHC vrijdagavond tegen Hurley de eerste nederlaag van het seizoen incasseren (0-2).

Den Bosch gaat na twaalf wedstrijden aan kop in de hoofdklasse. SCHC staat op de derde plaats met 4 punten minder. Omdat beide teams een druk competitieprogramma hebben en Den Bosch begin april meedoet aan de finaleronde van de Euro Hockey League, kan het duel pas over een maand worden ingehaald.

Het is de eerste wedstrijd in de hoofdklasse die sinds de hervatting van het seizoen, begin dit jaar, uitgesteld moet worden vanwege een groot aantal coronagevallen binnen een ploeg. Aan het begin van het seizoen in september gebeurde dat ook een keer.