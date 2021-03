Japan moet 600.000 kaarten voor Spelen terugbetalen

De Japanse organisatie van de Olympische Spelen moet zo’n 600.000 toegangsbewijzen die het had verkocht voor de Olympische Spelen gaan terugbetalen. Voor de Paralympische Spelen had Japan vooralsnog zo’n 30.000 kaarten verkocht aan buitenlanders. De autoriteiten in het Aziatische land maakten zaterdag bekend dat komende zomer geen buitenlandse toeschouwers welkom zijn, uit angst voor verspreiding van het coronavirus.

Het grootste deel van de 4,5 miljoen verkochte kaarten is naar Japanners gegaan. Vooralsnog mogen die komende zomer wel de tribunes op. De organisatie wil volgende maand een beslissing nemen over de capaciteit van de sportlocaties.

De buitenlanders die een kaartje hadden gekocht, krijgen het aankoopbedrag terug. Het organisatiecomité vergoedt niet de gemaakte kosten voor reizen en hotelboekingen, zei directeur Toshiro Muto.

Iedereen die een accreditatie voor de Spelen heeft aangevraagd, zoals behalve de sporters en hun trainers ook officials en journalisten, zijn wel welkom. Volgens Muto overweegt de organisatie om het aantal medewerkers tijdens de Spelen in te krimpen.