Sprinter Ewan teleurgesteld met tweede plaats in Milaan-Senremo

Sprinter Caleb Ewan was voor de tweede keer heel dichtbij de eindzege in de klassieker Milaan-Sanremo, maar hij moest opnieuw genoegen met de tweede plaats. De Australiër van Lotto Soudal kon de ontsnapte Bel Jasper Stuyven niet meer inhalen en greep naast de zege.

“Toen ik in 2018 tweede eindigde, was ik tevreden. Deze keer ben ik toch vooral teleurgesteld”, reageerde Ewan die in 2018 de ontsnapte Italiaan Vincenzo Nibali voor zich moest dulden.

Ewan had na die tweede plaats een doel gemaakt van de Italiaanse voorjaarsklassieker. Hij zat zaterdag attent voorin in de finale, ook toen wereldkampioen Julian Alaphilippe versnelde op de Poggio. “Ik heb ook echt getraind op klimmetjes als de Poggio, om er in de finale bij te kunnen zitten.”

Na de klim was het volgens Ewan zaak om te wachten op de sprint. “Volgens mij nam ik de juiste beslissingen, ik heb dan ook nergens spijt van. Jasper Stuyven was gewoon te ver voorop. Er werd ook naar elkaar gekeken en misschien hebben we te lang gewacht.”