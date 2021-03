Trainer Bosz zonder besmette Diaby bij Bayer Leverkusen

Trainer Peter Bosz van Bayer Leverkusen heeft in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC binnen zijn selectie te maken met een coronabesmetting. De Franse aanvaller Moussa Diaby testte vrijdag positief. De 21-jarige jeugdinternational, een vaste waarde onder Bosz, is direct thuis in isolatie gegaan.

Alle overige spelers en de stafleden van Leverkusen testten allemaal negatief. De ploeg van Bosz neemt het zondag in Berlijn op tegen Hertha. Leverkusen is na de winterstop weggezakt naar de zesde plaats in de Bundesliga. Vorige week verloor Bosz met zijn ploeg in eigen stadion van Arminia Bielefeld (1-2).

Diaby speelde dit seizoen 24 wedstrijden in de Duitse voetbalcompetitie en maakte daarin drie doelpunten.