Van Aert wilde iets overhouden voor de sprint en gokte verkeerd

Wielrenner Wout van Aert eindigde bij zijn poging om voor de tweede keer op een rij Milaan-Sanremo te winnen op de derde plaats. De Belg van Jumbo-Visma kon zijn ontsnapte landgenoot Jasper Stuyven niet meer achterhalen en werd voor de finish nog voorbijgesneld door de Australiër Caleb Ewan. “Ik denk dat ik goede benen had om te kunnen winnen, maar alles moet ook op z’n plek vallen. Dat was vandaag het geval voor Jasper. Ik ben blij voor hem.”

Van Aert twijfelde toen Stuyven in de straten van Sanremo demarreerde. “Het was toen Stuyven weg was ook lastig voor me om erachteraan te jagen omdat ik het gevoel had dat er veel jongens in mijn wiel zaten. Ik wilde wat overhouden en wilde mijn kansen in de sprint niet opofferen. Ik heb verkeerd gegokt”, zei hij.

“Het was een snelle afdaling van de Poggio”, keek de renner van Jumbo-Visma terug. “Daar waren we nog met veel jongens. In de laatste kilometers is het altijd lastig om de juiste beslissing te nemen. Je hebt ook niet veel meer in het vat als je 300 kilometer in de benen hebt.”