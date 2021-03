Van der Poel: Stuyven verdiende winnaar Milaan-Sanremo

Wielrenner Mathieu van der Poel moest bij zijn tweede deelname aan Milaan-Sanremo genoegen nemen met de vijfde plaats. De Nederlands kampioen kon op de Via Roma de ontsnapte Belg Jasper Stuyven niet meer bijhalen en werd in de sprint geklopt door onder anderen de Australiër Caleb Ewan en Wout van Aert, de winnaar van vorig jaar.

“Ik ben niet ontgoocheld”, zei Van der Poel meteen na de wedstrijd bij Sporza. “Milaan-Sanremo is een van de moeilijkste koersen om te winnen, dat heb ik vandaag ondervonden. Ik heb nog een aantal jaren te gaan en hoop ooit eens te kunnen winnen.”

Het was volgens Van der Poel heel hectisch in de finale. “Ik moest gokken waarop ik zou reageren. De kopman van Alpecin-Fenix probeerde met een lange sprint de Belg nog terug te halen. “Ik moest van te ver aangaan. Ik dacht met een lange sprint nog kans te maken op de zege, maar het beste was er bij mij ook af. Uiteindelijk kwamen er nog een paar renners over mij heen.”

De winnaar van Strade Bianche eerder dit jaar vond dat hij bij de beklimming van de slotklim, de Poggio, zat waar hij moest zitten. “Toen Alaphilippe ging, was ik meteen mee. Ik kwam er zeker niet tekort. Het lastigste stuk was toen al voorbij en de groep was te groot om nog een verschil te maken.”

Van der Poel noemde Stuyven de verdiende winnaar. “Hij koos het perfecte moment en was sterk genoeg om het vol te houden.”