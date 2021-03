Badmintonner Caljouw wil na All England door richting wereldtop

Badmintonner Mark Caljouw heeft op de All England zijn eerste stappen naar de wereldtop gezet. Ondanks dat het “Wimbledon van het badminton”, zoals hij het zelf noemt, dit jaar gedevalueerd was heeft hij met zijn halvefinaleplaats volgens zichzelf laten zien dat hij steeds meer aansluiting vindt.

“Dit is heel goed voor het zelfvertrouwen. Ik kijk met een trots gevoel terug op de All England. Het was dit jaar anders dan anders, maar dit neemt niemand me meer af”, aldus de 26-jarige Caljouw. Met “anders dan anders” doelt Caljouw op de absentie van de badmintonners uit onder meer Indonesië en China. Indonesië werd op het laatste moment uitgesloten omdat de spelers op een vlucht zaten waarop iemand aan boord positief op corona had getest.

“Natuurlijk ben ik ook wel zo realistisch dat deze prestatie niet even groot is als wanneer die landen er wel bij zouden zijn”, zei de Nederlander. “Maar dat neemt niet weg dat ik drie goede tegenstanders heb verslagen, ook spelers die hoger staan. Maar al met al was het deze week door de coronaperikelen echt een rollercoaster. Ik heb vooral geprobeerd me te focussen.”

Het bereiken van de laatste vier is het hoogtepunt uit de carrière van Caljouw, die de komende jaren vaker dergelijke prestaties hoopt neer te zetten. “Met mijn coach Jonas Lyduch ben ik bezig met het veranderen van mijn spel”, vertelt de nummer 36 van de wereld.

“De absolute wereldtop zou ik met mijn oude spel niet halen. Het moest echt anders om aansluiting te vinden bij de toppers. Normaal leunde ik heel erg op mijn verdediging en speelde ik mijn tegenstanders kapot met lange rally’s. Tegen de wereldtop speelde ik dan goede en leuke wedstrijden, maar meer niet. Nu wil ik bepaalde details veranderen.”

Caljouw is nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen, maar stevent daar wel op af. “Helaas tellen mijn prestaties op de All England niet mee, omdat het resultaat van vorig jaar meetelt”, baalt Caljouw, die op de geschoonde wereldranglijst tot de beste 20 moet behoren. Op de geschoonde ranking staat hij 17e.

Komende week kan hij bij de Orléans Masters wel goede zaken doen voor de Spelen. Hij schreef het toernooi in Frankrijk in 2017 en 2018 op zijn naam. “Dat toernooi ligt me altijd erg goed en sinds ik daar in 2017 heb gewonnen, gaat het stukken beter. Ik heb niet echt bijgeloof, maar misschien speelt dat mentaal ook mee. Hopelijk kan ik daar weer iets moois neerzetten.”

Caljouw verloor zaterdag van Lee Zii Jia, de nummer 10 van de wereld. De Maleisiër neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de Deen Viktor Axelsen, de mondiale nummer 2.