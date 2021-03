Golfer Luiten ver verwijderd van topklassering in Kenia

Golfer Joost Luiten heeft ook in het Kenia Open niet om de zege kunnen meespelen. De zesvoudig winnaar op de European Tour eindigde op de golfbaan in Nairobi na een slotronde van 70 slagen als gedeeld 41e met een eindscore van 276 slagen (8 onder par). Een eagle op hole 6 was het enige hoogtepunt van zijn vierde ronde, waarin hij geen enkele birdie noteerde.

Luiten probeert al maanden tevergeefs nieuw succes te boeken. Hij kwam dit jaar nog niet aan een topklassering en ook in 2020 bereikte hij zelden de topvorm om mee te doen om de overwinning. Volgende week doet hij een nieuwe poging in Nairobi, als op dezelfde Karen Country Club de Savannah Classic wordt gespeeld.

Lars van Meijel presteerde drie dagen naar behoren met scores onder par, maar in de slotronde grossierde de Brabander in bogeys en viel hij met een ronde van 74 slagen (+3) terug naar een plek buiten de top 60. Darius van Driel daarentegen sloot prima af met 67 slagen, maar die score van 4 onder par bracht hem niet veel hoger dan de gedeelde 52e plaats.

De zege in het Kenia Open ging naar de Zuid-Afrikaan Justin Harding, die na een laatste ronde van 66 slagen op 263 uitkwam, 21 onder par. Hij bleef de Amerikaan Kurt Kitayama twee slagen voor.