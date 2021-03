Serena Williams volgende afmelding voor Miami Open

Tennisster Serena Williams heeft zich afgemeld voor de Miami Open. De 39-jarige Amerikaanse trok zich terug omdat ze nog aan het herstellen is van een ingreep aan haar mond.

“Ik moet me tot mijn spijt terugtrekken voor de Miami Open vanwege een recente ingreep”, liet ze weten. “Miami is een speciaal toernooi voor mij, omdat het mijn thuis is en ik baal ervan dat ik de geweldige fans dit jaar niet ga zien. Ik kijk ernaar uit om terug te keren.”

De afmelding van Williams is de volgende in een reeks van grote namen die eerder hadden laten weten het toernooi in Florida over te slaan. Bij de tennissers ontbreken Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer, die het toernooi in de laatste editie in 2019 won. Ook de Oostenrijker Dominic Thiem doet niet mee.