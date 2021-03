Zverev klopt Tsitsipas in Mexico en grijpt veertiende titel

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft het Mexicaans Open op zijn naam geschreven. De nummer 7 van de wereld versloeg in de finale van het ATP-toernooi in Acapulco de Griekse nummer 5 van de wereld Stefanos Tsitsipas in twee sets: 6-4 7-6 (3). De 23-jarige Zverev boekte de veertiende toernooiwinst in zijn carrière.

De Duitser herstelde zich in de eerste set van een break achterstand en werkte op 5-6 achter in het tweede bedrijf een setpoint weg. Zverev stond twee jaar geleden ook in de finale van het toernooi in Acapulco, maar toen boog hij voor de Australiër Nick Kyrgios. “Ik heb altijd gezegd dat ik dit toernooi ooit een keer wilde winnen”, zei Zverev. “Ik heb een sterke relatie met Mexico en dit toernooi. Mijn doel was hier te winnen en daar ben ik heel blij mee.”

Dat hij afrekende met Tsitsipas in de finale, gaf Zverev extra voldoening. De voorgaande vijf ontmoetingen tussen de twee was de Grieks steeds de sterkste. De 22-jarige Tsitsipas blijft steken op vijf titels in dertien finales.