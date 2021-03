Canadese tiener wint zonder setverlies WTA-toernooi Monterrey

De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft in Mexico het WTA-toernooi van Monterrey op haar naam geschreven. De nummer 72 van de wereld, 18 jaar oud pas, was in de finale de Zwitserse Viktorija Golubic met 6-1 6-4 de baas. Het is voor de tiener de eerste titel op de WTA Tour.

Fernandez stond de hele week geen set af. Op weg naar de titel versloeg ze maar één geplaatste speelster; in de halve eindstrijd was ze met 7-5 7-5 te sterk voor Sara Sorribes Tormo uit Spanje, de nummer 7 van de plaatsingslijst.

Fernandez heeft een goede staat van dienst in Mexico. Vorig seizoen reikte ze al tot de finale in Acapulco en tot de laatste vier in Monterrey.