Deskundigen blij met oproep OMT-lid Gommers voor meer sport

Deskundigen in de sportwereld zijn bijzonder verheugd over de opmerkingen van OMT-lid Diederik Gommers bij BNR dat de overheid aan het begin van de crisis meer had moeten inzetten op sport en bewegen. “Hij zegt wat wij al een jaar roepen”, zegt professor Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en lid van adviesorgaan de Nationale Sportraad, tegen het ANP. “Zijn stem klinkt kennelijk harder dan de mijne. Maar ik ben blij met deze uitspraken. Laten we nu meteen doorpakken.”

Scherder sprak er de afgelopen periode over met Gommers, maar ook bijvoorbeeld met de ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark. “Ik heb het niet verzonnen”, zegt de professor. “Ik vind het in de literatuur. Waar je ook zoekt, het staat er, oefeningen en activiteiten helpen tegen Covid. Geen twijfel mogelijk. Bijna elke patiënt die lijdt aan deze ziekte heeft verminderde weerstand. Bewegen vergroot die weerstand.”

“Iedereen vindt het ook logisch, maar bijna niemand doet het”, vervolgt Scherder. “Ga naar buiten, beweeg en houd afstand. Geniet van de lente. Begin nu, meteen, het gaat goed en denk niet dat dit ophoudt als we straks zijn gevaccineerd. Dit mag nooit meer ophouden. Door meer te bewegen en te sporten kunnen we toekomstige pandemieën helpen voorkomen. Want dat kunnen we met ons eigen afweersysteem. Deze kans mogen we de komende decennia niet laten liggen.”

Gerard Dielessen sluit zich hierbij aan: “Volgens Diederik Gommers is het altijd goed te bewegen, goed te eten, goed te slapen en wat af te vallen, en werkt dat ook preventief. Wij zijn dit natuurlijk geheel met hem eens”, zegt de algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF. “Sterker nog, we vragen nu al bijna een jaar sport als een deel van de oplossing voor de gezondheidscrisis van nu te zien. Nu na een jaar zien we bovendien een nieuwe en langduriger gezondheidscrisis op ons af komen. De bewegingsachterstand wordt te groot en duurt te lang.”

Gommers zegt dat hij liever had gezien dat jongeren en ook ouderen wat langer door hadden gesport, buiten. Maar het mooier wordende weer biedt nieuwe kansen. De Jeugdraad van de KNVB deed onlangs een oproep aan politici om toestemming te krijgen in elk geval op de fiets naar uitwedstrijden te gaan, om een eind te maken aan de eindeloze onderlinge partijtjes op de eigen club. Scherder juicht de initiatieven toe: “Alles is goed. Ik adviseer ook grote onderwijsinstellingen de kinderen gewoon buiten te laten ravotten. Als ze maar bewegen.”