Japan weert ook buitenlandse vrijwilligers op Spelen

Japan laat tijdens de Olympische Spelen van Tokio ook geen internationale vrijwilligers toe. Dat besluit volgde een paar dagen na de bekendmaking dat er geen overzeese toeschouwers welkom zijn tijdens de Spelen.

Volgens directeur Toshiro Muto was het een vervelende beslissing, die nu al genomen moest worden om een einde te maken aan de onzekerheid voor de vrijwilligers. In totaal meldden ruim 200.000 mensen zich aan als vrijwilliger voor het evenement, waarvan ruim een derde afkomstig is van buiten Japan.

Muto zei dat er wel een uitzondering gemaakt wordt voor “essentiële vrijwilligers”, zoals mensen met specifieke kennis over bepaalde sporten. Het heeft er overigens alle schijn van dat de families van de atleten over vier maanden eveneens niet welkom zijn in Tokio. Daarover moet volgens Muto nog worden besloten.

De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 23 juli.