Márquez mist eerste MotoGP-race door hardnekkige armblessure

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez mist komende zondag de eerste race van het nieuwe seizoen in de MotoGP. De Spaanse motorcoureur is nog altijd niet voldoende hersteld van de gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar al in de eerste grand prix opliep en die hem uitschakelde voor de rest van het seizoen. Zijn artsen hebben hem afgeraden dit weekeinde in actie te komen in de Grote Prijs van Qatar.

Márquez was al niet aanwezig bij de testraces op het circuit van Losail in Qatar omdat hij zich volledig wilde concentreren op zijn revalidatie. Vijftien weken geleden werd hij nogmaals geopereerd aan de rechterbovenarm vanwege een infectie in het gewricht. Hoewel zijn herstel redelijk voorspoedig verloopt, vinden de artsen van Márquez het verstandiger dat hij zijn herstelplan volgt en nog niet gaat racen.

“Ik zou uiteraard heel graag hebben meegedaan aan de openingsrace van het WK, maar ik moet verstandig zijn en het advies van mijn medische team volgen”, zei de coureur uit het fabrieksteam van Honda.