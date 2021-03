Tennisser Del Potro wacht opnieuw knieoperatie

Juan Martin del Potro moet opnieuw een knieoperatie ondergaan. De Argentijnse tennisser hoopt na de ingreep dat hij tijdig is hersteld om mee te doen aan de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

De 32-jarige Del Potro is de voormalige nummer 3 van de wereld. Hij won 22 titels, waaronder de US Open in 2009, en haalde olympisch zilver in Rio (2016) en brons in Londen (2012).

De boomlange Argentijn speelde bijna twee jaar geleden zijn laatste wedstrijd. Sindsdien onderging hij drie keer een operatie aan zijn knie. Dinsdag volgt de vierde ingreep in Chicago.

“We hebben conservatieve therapie geprobeerd maar de pijn is er nog steeds”, liet Del Potro weten. “De dokter weet dat ik opnieuw wil tennissen en op de Spelen wil aantreden, dus hebben we besloten dat ik zo snel mogelijk geopereerd moet worden.”

Del Potro zegt dat hij het de voorbije weken moeilijk had door het overlijden van zijn vader. “Maar ik voel hier de kracht die hij mij van boven zendt. Ik hoop dat ik deze pijnlijke situatie kan overwinnen. Ik zal het blijven proberen.”