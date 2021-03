Verstappen ziet Mercedes nog steeds als favoriet

Max Verstappen weet dat de verwachtingen hoog zijn na de vlekkeloze testdagen die hij vorige week heeft afgewerkt in Bahrein. De Limburger reed het hardst van allemaal en was bijzonder te spreken over zijn Red Bull.

“De test was een positieve start en ik heb een heel goed gevoel over de auto. Maar Mercedes is in mijn ogen nog steeds de favoriet. Hoe kan het anders als je zeven wereldtitels op rij hebt veroverd?”, zegt de Nederlander aan de vooravond van zijn zevende seizoen in de Formule 1.

De Grote Prijs van Bahrein is zondag de openingsrace. Lewis Hamilton begint dan de jacht op zijn achtste wereldtitel, maar de Brit beleefde veel minder solide testdagen in Bahrein. De anders zo feilloze Mercedes vertoonde haperingen en de Duitse renstal gaf na afloop toe dat Red Bull er beter voorstaat.

“Natuurlijk ben ik blij dat ik tijdens de testdagen veel ronden heb kunnen rijden en heb gemerkt dat de auto stabiel en comfortabel is, maar het zegt nog niets over het pure presteren straks als het er om gaat”, aldus Verstappen, die vorig jaar twee races won en als derde eindigde in het kampioenschap.

“Ik weet dat de mensen nu opgewonden zijn en wat verwachten van ons, maar als je zo dominant bent geweest als Mercedes in de laatste zeven jaar, dan kan dat team misschien nu wat problemen hebben. In mijn ogen zijn ze nog steeds goed”, zegt de 23-jarige Verstappen, in zijn carrière al goed voor tien grandsprixzeges. “Ik denk ook dat Mercedes de mensen graag doet geloven dat wij de favoriet zijn en de druk bij ons legt. Wij moeten ons niet gek laten maken en vooral ons werk goed doen. Iedereen in dit team en iedereen bij onze motorleverancier Honda doet er alles aan om Mercedes te kunnen verslaan.”

Want ook al was Verstappen heel tevreden over de testraces in Bahrein, er zijn altijd dingen die beter kunnen. “Ik vond het niet erg dat ik maar anderhalve dag in de auto zat, het was belangrijker veel kilometers te rijden en te zien dat aanpassingen in de afstelling werkten. Maar de echte grenzen van de auto kennen we nog niet, want we hebben nu alleen nog in Bahrein gereden onder warme omstandigheden, terwijl elk circuit andere eisen stelt. Maar dit circuit ligt me goed en ik weet ook dat ik meteen moet presteren om te laten zien dat ik mee wil doen om de wereldtitel.”